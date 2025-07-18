Музыка, огни и бег: 19 июля на Садовом кольце пройдёт Большой фестиваль бега

В эту субботу, 19 июля, в столице впервые пройдёт масштабное спортивно-развлекательное событие — Большой фестиваль бега. Участников ждут три дистанции на выбор, тематические площадки, выступления музыкантов и множество активностей. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы совместно с Беговым сообществом.

Участники фестиваля смогут выбрать одну из трёх дистанций — 5, 10 или 15 км. Старты забегов запланированы на 19:00, 21:30 и 23:30 соответственно. Маршрут на 15 км охватит почти всё Садовое кольцо, трасса 10-километровой дистанции пройдёт от станции метро «Парк Культуры» до Цветного бульвара и обратно, а забега на 5 км — от станции метро «Парк Культуры» до станции «Краснопресненская».

Каждый финишёр получит памятную медаль, а победители и призёры — денежные вознаграждения. Общий призовой фонд фестиваля составит 900 тыс. рублей. А победителей на дистанциях 15 и 10 км ждёт особенный приз — автомобиль Москвич 3е.

Кроме того, для участников и гостей организаторы мероприятия подготовили насыщенную фестивальную программу. Центром событий станет главная сцена в стартово-финишном городке. Здесь пройдут разминки, которые проведут победители и призёры Олимпийских игр, церемонии награждения и главные музыкальные выступления. В программе — кавер-группа «Фарш», оркестр Imperialis Orchestra, фолктроника от Zventa Sventana, танцевальный флешмоб и караоке в сопровождении живого оркестра.

Особенной частью фестиваля станет конкурс уличных артистов, заявки на участие в котором собирались заранее. Более 10 музыкальных точек будут расположены вдоль маршрутов на Садовом кольце, где исполнители создадут атмосферу праздника для бегунов и зрителей.

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