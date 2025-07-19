В первые выходные августа в подмосковной Рузе пройдёт ежегодная велогонка

Событие состоится 2 и 3 августа. В программе стартов от Cyclingrace: парная гонка, гонка с раздельным стартом, групповая гонка и короткие велозаезды для новичков и любителей. Соревнования организует Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта.

Участники смогут попробовать себя в различных форматах гонок, вне зависимости от уровня подготовки. Все гонщики будут разделены на категории по возрасту, полу и уровню мастерства. Победители и призёры в своих кластерах получат приятные призы. Кроме того, всем участникам вручат памятные медали.

А ещё каждого гонщика ждёт стартовый пакет с номером и подарками от партнёров мероприятия, чип для электронного хронометража, питание, прохладительные и горячие напитки и медицинская страховка. Регистрация для участия в заездах открыта, подать заявку можно на официальном сайте.

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