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В Ассоциации туроператоров рассказали, во сколько туристам обойдётся отдых в Геленджике

В Ассоциации туроператоров рассказали, во сколько туристам обойдётся отдых в Геленджике
Сколько стоит отдых в Геленджике?
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На поездку придётся раскошелиться. В Ассоциации туроператоров России рассказали, во сколько обойдётся путешественникам проживание в отелях Геленджика после открытия местного аэропорта. На сегодняшний день средняя стоимость забронированной ночи в отелях города составляет 8,8 тысячи рублей.

В Ассоциации отметили, что только за последнюю неделю количество бронирований в Геленджике выросло на 30%. При этом опрос организации показал, что только 15% туристов готовы провести отпуск там даже при условии работающего аэропорта.

Напомним, воздушная гавань Геленджика возобновила работу 10 июля. Аэропорт был закрыт больше двух лет. Теперь летать туда будут несколько авиакомпаний, в числе которых «Аэрофлот» и S7. Стоимость билетов составляет около 17 тысяч рублей в одну сторону.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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