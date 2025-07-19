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Сальма Хайек снялась для журнала в бикини и произвела фурор

Сальма Хайек снялась для журнала в бикини и произвела фурор
Сальма Хайек
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Актриса стала героиней обложки. Сальма Хайек снялась для нового выпуска журнала Sport Illustrated. Она позировала перед камерой в трендовом бикини с вязаным верхом и классическим низом.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Фото: @sportsillustrated

Сальма — одна из немногих знаменитостей, которые открыто признаются в том, что не занимаются спортом и не сидят на диетах. Она уверена, что главный секрет красоты кроется в искренней любви и заботе к себе. Для поклонников Хайек — пример для подражания и восхищения.

«Какая красивая и естественная», «Когда меня спрашивают, как я хочу выглядеть в 56, я всегда говорю про Сальму», «Она идеальна в том, что настоящая», — написали пользователи Сети под обложкой с актрисой.

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