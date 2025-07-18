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На VK Fest в Москве проданы все билеты

На VK Fest в Москве проданы все билеты
На VK Fest в Москве проданы все билеты
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Программа VK Fest в Москве стартует 19 июля в 12:00. Вход для зрителей на территорию «Лужников» откроется в 11:00.

За два дня на музыкальных сценах выступят десятки артистов, среди которых Лолита, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ANNA ASTI, «Три дня дождя», Элджей, ХЛЕБ, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и Хаски. Завершится фестиваль 20 июля выступлением «несекретного» гостя. В этом году посетители фестиваля впервые увидят дефиле знаменитостей на синей дорожке. Шоу стартует в 16:00 на территории VK Fest в оба дня.

В VK Лектории пройдут дискуссии с участием Ксении Собчак, Фёдора Бондарчука, Марии Захаровой, Оксаны Самойловой, Виктории Бони, Зои Новиковой, Николая Василенко, Седы Каспаровой. Гости смогут узнать о современных технологиях в кино, воспитании детей, тру-крайме и гастротрендах.

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