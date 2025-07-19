Красоты Омска и атмосфера дружбы: 2 августа состоится Сибирский международный марафон

Это не просто крупнейший старт региона, а символ Омска и области. 2 августа в 36-й раз состоится Сибирский международный марафон (SIM). В программе SIM-2025 — три дистанции в один круг.

42,2 км (с 18 лет)

Фото: Пресс-служба Сибирского международного марафона

3 км (для всех желающих)

Фото: Пресс служба Сибирского международного марафона

10 км (с 14 лет)

Фото: Пресс служба Сибирского международного марафона

Трасса сертифицирована AIMS, с широкими участками и местами для поддержки. По маршруту — памятник марафонцу для памятных фото, прохлада по утрам и вполне летняя жара к финишу. Регистрация открыта на сайте до 25 июля или до закрытия продаж слотов, оффлайн — на ЭКСПО с 31 июля по 1 августа, если останутся места.

Программа

Четверг, 31 июля

10:00 – 20:00 Выдача пакетов участника Марафона (площадь у КДЦ «Маяковский»)

Пятница, 1 августа

10:00 – 20:00 Выдача пакетов участника Марафона (площадь у КДЦ «Маяковский»)

Суббота, 2 августа

6:30 Начало работы стартового городка (Соборная площадь);

7:45 Официальная церемония открытия (Соборная площадь);

8:00 Общий старт участников на дистанциях 3 км; 10 км; 42,195 км (Соборная площадь);

14:00 Окончание соревнований.

На трассе получится увидеть центральные улицы города, классическую сибирскую архитектуру, зелёные парки и главные городские площади. Марафонская петля проходит по историческому центру. А вечером после марафона на Соборной площади Омск празднует день города — обязательно стоит посетить.

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