Спортивные выходные: в Москве в один день состоятся велофестиваль, велогонка и забег

10 августа «Лига Героев» при поддержке Департамента спорта города Москвы проведёт насыщенные спортивные выходные, приуроченные ко Дню физкультурника, в рамках форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Впервые жителям и гостям столицы будут предложены три уникальных спортивных события в один день: «Забег 2030», велогонка La Strada и La Strada Fest, которые объединят более 10 000 спортсменов.

«Этим летом мы хотим подарить грандиозный спортивный праздник москвичам и гостям города, которые привыкли активно проводить время и не представляют жизнь без спорта и всяческих активностей. 10 августа можно будет не просто выйти на старт забега или велогонки, но и выбрать сразу несколько форматов по вкусу, пробежав, например, одну дистанцию утром и проехав вечером на велосипеде, любуясь видами вечерней столицы. Таким образом, наша цель — сделать спорт и здоровый образ жизни ещё более доступными и массовыми», — отметила руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

«Забег 2030» состоится впервые и объединит более 5000 человек в нескольких форматах: утренний лонг ран на 21,1 км, вечерние 5 км на закате и ночные 10 км. Старт и финиш всех дистанций — на территории СК «Лужники». Стать участником может любой желающий от 16 лет.

Второй частью спортивного праздника станет традиционная велогонка La Strada на дистанции 50 км. Она пройдёт через исторический центр Москвы в два круга со стартом и финишем в СК «Лужники». Более 1500 велогонов получат незабываемый опыт, насладятся скоростью и свободными улицами. Стать участником может любой желающий от 18 лет.

La Strada Fest соберёт более 5000 велосипедистов, которые преодолеют 17-километровую дистанцию по перекрытой Москве от Гребного канала до Новодевичьей набережной в составе большой колонны любителей велосипедного спорта и ценителей активного образа жизни, любуясь главными достопримечательностями столицы.

Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию: на сайте «Лиги Героев».

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