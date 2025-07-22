Туристов предупредили о риске заражения опасной бактерией в море Турции

Туристов, отдыхающих в Турции, предупредили о риске заражения опасными бактериями Vibrio, которые могут вызывать холеру и тяжёлые кишечные инфекции. Об этом сообщила турецкая газета Milliyet.

По данным издания, бактерии Vibrio, способные спровоцировать холеру, сильную диарею и обезвоживание, были обнаружены у побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей.

Они могут попасть в организм при заглатывании загрязнённой воды. Хотя случаи холеры в Турции редки, риск заражения существует, предупредил представитель больницы Florence Nightingale Угур Аферин.

Ранее Vibrio встречались преимущественно в Балтийском и Северном морях, но теперь, по данным ECDC (Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний), их находят и в других регионах.

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