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После проливных дождей в Москву вернётся жара

Москвичам следует подготовиться к новым погодным аномалиям. Гидрометцентр России уточнил прогноз погоды в столице на ближайшие дни.

Начало недели выдастся дождливым: прогнозируются осадки различной интенсивности. Во вторник, 22 июля, также возможны грозы. Температура воздуха в этот день составит +23…+25 градусов, а 23 и 24 июля будет +25…+27 градусов.

Циклон продолжит оказывать влияние во вторник, дожди пройдут меньшей интенсивности. В среду и четверг они станут кратковременными и пройдут местами.

В пятницу и выходные дни осадков уже не ожидается, будет переменная облачность. Воздух прогреется до +29 градусов.

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