«Геленджик. 2025 год»: Джейсон Стэйтем порадовал поклонников из России отпускным контентом

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В социальных сетях актёра всё стабильно. Джейсон Стэйтем давно остаётся любимцем российской публики. Каждая новая фотография в социальных сетях артиста обязательно сопровождается сотнями комментариев на русском языке.

Джейсон Стэйтем Фото: Из личного архива Джейсона Стэйтема

Недавно Джейсон отправился в морское путешествие и теперь активно делится с подписчиками отпускным контентом. Свежие кадры Стэйтема вызвали отдельный восторг у наших соотечественников. Комментарии — отдельный вид искусства.

«Геленджик. 2025 год», «Как похорошело Черноморское побережье», «А я всё думал, на кого похож мужик на соседнем лежаке. Мы, кстати, в Сочи», «Наш слоняра», — написали пользователи Сети под публикацией артиста.

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