Роузи Хантингтон-Уайтли показала идеальную фигуру во время путешествия на яхте

Модель отдыхает в Европе. Роузи Хантингтон-Уайтли вместе с семьёй проводит время на Майорке. Манекенщица поделилась кусочком своих каникул в социальных сетях. Она опубликовала кадры, сделанные на яхте.

Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Из личного архива Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи позировала перед камерой в лёгких брюках и топе молочного цвета. Поклонники Хантингтон-Уайтли особенно оценили то, настолько роскошно смотрится её фигура. Модель явно активно поработала над собой перед летним сезоном.

«Какая она нежная», «Прекрасная», «Идеальная фигура», «От неё исходит тот самый вайб олд-мани», «Очень красивая. Я всё ещё пытаюсь раскрыть секрет её идеальной фигуры после двух родов», — написали поклонники манекенщицы.

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