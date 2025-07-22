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Россияне стали больше интересоваться отдыхом в Геленджике после открытия аэропорта

Россияне стали больше интересоваться отдыхом в Геленджике после открытия аэропорта
Россияне собираются в Геленджик
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Наши соотечественники вновь осваивают хорошо знакомое направление. После открытия аэропорта в Геленджике интерес россиян к отдыху там значительно вырос. По данным газеты «Коммерсантъ», на фоне этого направление поднялось сразу на семь позиций в списке самых востребованных среди наших соотечественников мест для летнего отдыха.

Теперь Геленджик находится на девятой строчке рейтинга. Источник указывает на то, что за последние недели количество бронирований отелей и туров туда выросло минимум на 30 процентов.

Параллельно с этим владельцы отелей активно поднимают цены на проживание. Средняя стоимость аренды для отдыха в Геленджике выросла примерно на 4%.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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