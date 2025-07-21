Россияне всё чаще меняют гудки в телефоне на песни Булановой и Кадышевой

Исследование МегаФона на основе данных сервиса «Замени гудок» показало, что песни исполнителей из 90-х набирают популярность и обгоняют современных артистов по частоте установки вместо гудков. Так, трек «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой всего за месяц оказался в топ-3.

Бессменным лидером рейтинга пока остаётся песня Татьяны Куртуковой «Матушка»: с начала года ни одной композиции не удалось сместить её с первой строчки. Тем не менее стоит отметить тренд повышенного интереса к песням Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой. За последний месяц число установок их композиций на гудок выросло в 4 раза. «Мой ненаглядный» Булановой — лидер по росту числа подключений. В топ-10 вошла и другая песня исполнительницы «Ясный мой свет», а также трек Кадышевой «Широка река».

По итогам 7 месяцев 2025 года в топ популярных композиций также попали «Сигма Бой» исполнительниц Betsy и Марии Янковской, трек «Dubai — Hussein Arbabi Remix» от DNDM, а также многолетний хит «Позвони» от NIVESTA и DJ SMASH.

Наибольший интерес к услуге «Замени гудок» проявляют абоненты в возрасте от 40 — 50 лет (28%) и 30 — 40 лет (25%). Сервисом активно пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Самарской, Ростовской областях, а также в Республиках Башкортостан и Дагестан.