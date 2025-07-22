Сестра-близняшка и самые близкие: как Жизель Бюндхен отпраздновала свой день рождения

20 июля модели исполнилось 45 лет. В воскресенье Жизель Бюндхен принимала поздравления. Манекенщица провела свой праздник в кругу близких. В первую очередь рядом с ней была близняшка Патрисия. Сёстры каждый день рождения отмечают вместе.

Жизель и Патрисия устроили небольшую вечеринку, на которую пригласили родных и друзей. В числе приглашённых были возлюбленный манекенщицы — Жоаким Валенте — и её трое детей. К поздравлениям Бюндхен присоединились и её поклонники.

«С днём рождения самых очаровательных близняшек в мире», «Классные девчонки! С праздником», «Волшебного дня рождения, сестрички», «Это так трогательно, что они всегда отмечают день рождения вместе. Поздравляем», — написали пользователи Сети.

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