Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Сестра-близняшка и самые близкие: как Жизель Бюндхен отпраздновала свой день рождения

Сестра-близняшка и самые близкие: как Жизель Бюндхен отпраздновала свой день рождения
Жизель Бюндхен
Аудио-версия:
Комментарии

20 июля модели исполнилось 45 лет. В воскресенье Жизель Бюндхен принимала поздравления. Манекенщица провела свой праздник в кругу близких. В первую очередь рядом с ней была близняшка Патрисия. Сёстры каждый день рождения отмечают вместе.

Жизель и Патрисия устроили небольшую вечеринку, на которую пригласили родных и друзей. В числе приглашённых были возлюбленный манекенщицы — Жоаким Валенте — и её трое детей. К поздравлениям Бюндхен присоединились и её поклонники.

«С днём рождения самых очаровательных близняшек в мире», «Классные девчонки! С праздником», «Волшебного дня рождения, сестрички», «Это так трогательно, что они всегда отмечают день рождения вместе. Поздравляем», — написали пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
79-летняя Шер спела в роскошном образе и произвела фурор
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android