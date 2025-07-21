Мощные трюки, сильнейшие спортсмены и классная музыка: в Москве прошёл фестиваль The BOWL

Мероприятие собрало на одной площадке множество поклонников скейтбординга и BMX. 19 июля в скейт-парке «Садовники» в Парке имени Юрия Лужкова состоялся ежегодный московский фестиваль The BOWL, посвящённый уличному и экстремальному спорту и активному образу жизни.

К зачёту по скейтбордингу были допущены участники предварительной регистрации и специально приглашённые райдеры. Зачёт по BMX прошёл в формате invitational only. Награждение райдеров не ограничилось тройкой призёров в каждой дисциплине – уже третий год подряд фестиваль поддерживает Фонд имени Юрия Лужкова. Из-за неприятных сюрпризов погоды организаторы и судейская коллегия решили наградить участников, исходя из итогов квалификационных попыток.

Дмитрий Бравичев вновь удостоился титула сильнейшего боулового скейтера столицы. Его отличили безупречно откатанная попытка, разнообразие трюков и уверенное исполнение. Серебро завоевала Вера Навалихина. Спортсменка заработала высочайшие баллы за невероятно высокие вылеты, буквально на голову выше конкурентов. Бронза досталась Ярославу Ленчевскому. Он впечатлил зрителей амплитудными вылетами и длинными скольжениями, включая сход в фейки.

BMX-дисциплина была представлена в лучшем составе. После подсчёта квалификационных баллов пьедестал распределился следующим образом: Константин Андреев занял первое место с великолепной и чистой попыткой. На втором месте — Сергей Супонин со своим максимальным набором трюков. Третье место — Артём Агарков, показавший уникальный стиль, креативное использование площадки, обилие лип трюков и элементов BMX-фристайла. Лучший трюк при поддержке фонда им. Юрия Лужкова в этом году забрал Пётр Павленко.

Также на протяжении всего дня на THE BOWL 9 работала скейт-школа, которая уже второй год пользуется особой популярностью у молодого поколения. Опытные тренеры провели ряд мастер-классов для всех желающих в специально огороженной зоне стрит парка. Хедлайнером фестиваля выступила группа CAPTOWN.

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