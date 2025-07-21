VK Fest 2025 прошёл в пяти городах, собрал 205 тысяч гостей и 295 артистов

Фестивальный тур завершился в столице 19 и 20 июля. За полтора месяца VK Fest посетили 205 тысяч человек. Фестиваль вошёл в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов — 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Трансляция из Москвы в официальном сообществе собрала 30 млн просмотров.

В 2025 году VK Fest прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе, Казани и Челябинске. Во всех городах билеты были полностью раскуплены. Ведущими события стали Дима Масленников, Олеся Иванченко, Дмитрий Журавлёв, Гурам Амарян, Ксения Собчак и Ида Галич.

В Москве VK Fest состоялся на территории спортивно-развлекательного комплекса «Лужники». Музыкальную часть фестиваля на Синей сцене открыла Полина Гагарина: она исполнила гимн России и свои главные хиты. Хаски появился на Белой сцене в костюме в стиле киберпанк, его лицо скрывала маска с горящими глазами. На Фиолетовой сцене Лилая и Дмитрий Журавлёв презентовали совместный трек, официальный релиз которого состоится 8 августа. Завершил музыкальную программу VK Fest Егор Крид — он представил публике новый трек «Море».

VK Fest в Челябинске стал самым масштабным молодёжным фестивалем Южного Урала. В Сириусе выступили JONY, «Три дня дождя», Юлия Савичева, «Комната культуры», JANAGA, Найк Борзов и BLIZKEY — он представил новую песню «Азамат» на русском и абхазском языках.

Казань в этом году впервые встречала VK Fest и первой из региональных площадок открыла вторую сцену, на которой выступили татарские исполнители. Артисты лейбла Yummy Music перепели российские хиты на татарском языке и прямо на фестивале сняли клип. Для этого на VK Fest пригнали «КамАЗ».

В Санкт-Петербурге выступили 100 артистов, а Сергей Лазарев, Хаски и ST презентовали новые треки.

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