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Романтика Садового кольца, живая музыка и спорт: в Москве прошёл Большой фестиваль бега

Романтика Садового кольца, живая музыка и спорт: в Москве прошёл Большой фестиваль бега
Большой фестиваль бега
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Участники мероприятия преодолели 15, 10 и 5 км по вечернему центру города. 19 июля в столице впервые прошёл Большой фестиваль бега — масштабный городской праздник, организованный Департаментом спорта города Москвы совместно с Беговым сообществом. Атмосфера во время стартов была по-настоящему волшебной.

Все финишёры получили памятные медали, а победителям и призёрам вручили денежные призы. Общий призовой фонд составил 900 000 руб. Победители на дистанциях 10 и 15 км были награждены особыми призами — автомобилями «Москвич 3е».

Большой фестиваль бега

Большой фестиваль бега

Фото: Беговое сообщество

Результаты Большого фестиваля бега

Победители и призёры забега на дистанцию 15 км

Мужчины

  1. Артём Попов — 0:43.53.
  2. Сергей Шаров — 0:43.57.
  3. Александр Ольков — 0:46.02.

Женщины

  1. Дина Александрова — 0:50.57.
  2. Лилия Мендаева — 0:51.02.
  3. Луиза Лега — 0:51.24.

Победители и призёры забега на дистанцию 10 км

Мужчины

  1. Владимир Никитин — 0:30.05.
  2. Сергей Петров — 0:30.20.
  3. Павел Адышкин — 0:31.03.

Женщины

  1. Светлана Аплачкина — 0:33.36.
  2. Софья Каменева — 0:34.49.
  3. Екатерина Александрова— 0:36:19.
Большой фестиваль бега

Большой фестиваль бега

Фото: Беговое сообщество

Победители и призёры забега на дистанцию 5 км

Мужчины

  1. Константин Плохотников — 0:14.33.
  2. Кирилл Тришканов — 0:14.34.
  3. Артём Цибак — 0:14:47.

Женщины

  1. Ульяна Андреева — 0:16.42.
  2. Юлия Конякина — 0:17.00.
  3. Анна Мокина — 0:17.06.

Развлекательная программа стала ярким дополнением спортивного праздника. Гости могли поучаствовать в энергичных разминках с победителями и призёрами Олимпийских игр или в зажигательных танцевальных флешмобах, насладиться выступлениями известных артистов и посетить мастер-классы.

Особую атмосферу праздника создавал конкурс уличных музыкантов, ставших неотъемлемой частью фестиваля. Вдоль маршрутов на Садовом кольце расположились более 10 музыкальных площадок.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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