Романтика Садового кольца, живая музыка и спорт: в Москве прошёл Большой фестиваль бега

Участники мероприятия преодолели 15, 10 и 5 км по вечернему центру города. 19 июля в столице впервые прошёл Большой фестиваль бега — масштабный городской праздник, организованный Департаментом спорта города Москвы совместно с Беговым сообществом. Атмосфера во время стартов была по-настоящему волшебной.
Все финишёры получили памятные медали, а победителям и призёрам вручили денежные призы. Общий призовой фонд составил 900 000 руб. Победители на дистанциях 10 и 15 км были награждены особыми призами — автомобилями «Москвич 3е».
Большой фестиваль бега
Фото: Беговое сообщество
Результаты Большого фестиваля бега
Победители и призёры забега на дистанцию 15 км
Мужчины
- Артём Попов — 0:43.53.
- Сергей Шаров — 0:43.57.
- Александр Ольков — 0:46.02.
Женщины
- Дина Александрова — 0:50.57.
- Лилия Мендаева — 0:51.02.
- Луиза Лега — 0:51.24.
Победители и призёры забега на дистанцию 10 км
Мужчины
- Владимир Никитин — 0:30.05.
- Сергей Петров — 0:30.20.
- Павел Адышкин — 0:31.03.
Женщины
- Светлана Аплачкина — 0:33.36.
- Софья Каменева — 0:34.49.
- Екатерина Александрова— 0:36:19.
Большой фестиваль бега
Фото: Беговое сообщество
Победители и призёры забега на дистанцию 5 км
Мужчины
- Константин Плохотников — 0:14.33.
- Кирилл Тришканов — 0:14.34.
- Артём Цибак — 0:14:47.
Женщины
- Ульяна Андреева — 0:16.42.
- Юлия Конякина — 0:17.00.
- Анна Мокина — 0:17.06.
Развлекательная программа стала ярким дополнением спортивного праздника. Гости могли поучаствовать в энергичных разминках с победителями и призёрами Олимпийских игр или в зажигательных танцевальных флешмобах, насладиться выступлениями известных артистов и посетить мастер-классы.
Особую атмосферу праздника создавал конкурс уличных музыкантов, ставших неотъемлемой частью фестиваля. Вдоль маршрутов на Садовом кольце расположились более 10 музыкальных площадок.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.