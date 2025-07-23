В Китае открылась клиника для тех, у кого не осталось сил на то, чтобы работать

Оценят те, кто уже не может ходить в офис. В Китае открылась клиника для тех, у кого не осталось сил на работу. К слову, название учреждения так и звучит — «Не люблю ходить на работу». Этот проект запустили с целью помочь людям, страдающим от выгорания.

Руководство клиники обещает, что программа восстановления поможет избавиться от тревоги и даже депрессии. Терапия включает в себя в том числе сеансы с психологом, массаж, физические нагрузки и полноценный отдых. Курс лечения подбирается врачами на основании анализов пациента. При необходимости выписываются медикаменты.

Идея клиники родилась после того, как в Китае открылась аналогичная программа для школьников. Она направлена на то, чтобы помочь ребятам справиться с чрезмерными нагрузками и не упустить важные моменты взросления.

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