Офисных сотрудников предложили отправлять на удалёнку во время непогоды

Автор инициативы уверен, что такой подход будет полезен как для работников, так и для руководства компаний. Глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением отправлять офисных сотрудников на удалёнку в непогоду.

Чиновник заявил, что таким образом удастся значительно снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и обеспечить более комфортные условия для работы без потери продуктивности.

Офисных работников, конечно, можно и нужно переводить на удалёнку, и это было бы выгодно так же, как в COVID-19. Вы посмотрите, сколько тогда было принято решений со стороны работодателей. Они успешно работали. Самое главное, чтобы не страдала производительность труда и работник не терял в размерах заработков. Везде должен быть разумный и очень гибкий подход, особенно сейчас, в тех условиях, в которых мы живём, с учётом всех погодных аномалий, — объяснил Нилов.

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