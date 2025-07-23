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Психолог назвал два комплимента, которые нельзя говорить своему партнёру

Психолог назвал два комплимента, которые нельзя говорить своему партнёру
Два комплимента нельзя говорить своему партнеру
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Эти фразы могут навредить вашим отношениям. Психолог доктор Марк Трэверс назвал два комплимента, которые, несмотря на кажущуюся безобидность, способны подорвать эмоциональную близость между партнёрами.

Первая — «Как ты всегда такой спокойный?». По словам эксперта, такая похвала может закрепить у партнёра убеждение, что его ценят только за сдержанность. Это вознаграждает эмоциональное молчание, а не силу, пояснил Марк Трэверс в статье для Psychology Today. В результате человек может скрывать свои истинные чувства, даже испытывая боль, чтобы соответствовать ожиданиям.

Вторая опасная фраза — «Ты единственный человек, с кем я могу говорить». Хотя она кажется проявлением доверия, но на деле создаёт эмоциональную зависимость. Психолог отметил, что здоровые отношения предполагают распределение поддержки между разными людьми. Если один человек становится «единственной опорой», это ведёт к перегрузке и чувству обязанности быть всегда доступным.

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