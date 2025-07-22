Нутрициолог раскрыл секрет приготовления идеальной варёной куриной грудки

При неправильном приготовлении куриная грудка может стать сухой и жёсткой. Нутрициолог Николай Миллер рассказал, как сварить мясо, чтобы оно получилось сочным, вкусным и сохранило максимум пользы.

Для приготовления варёной куриной грудки важно снять с неё кожу и жир, а также использовать холодную чистую воду и подобрать любимые специи. Это могут быть лавровый лист, чёрный перец, чеснок, лук, куркума и травы — они придают блюду пикантный аромат и вкус без добавления лишней соли и соусов. Солить мясо рекомендуется в конце варки или после неё — так оно сохранит сочность.

Время приготовления зависит от вида куриной грудки: целая на кости варится 30-35 минут, филе без кожи — 20-25 минут, а нарезанные кубиками кусочки — 10-15 минут.

Чтобы грудка была особенно сочной, можно применить метод «остаточного тепла»: выключите огонь за пять минут до окончания и оставьте грудку в горячем бульоне под крышкой ещё на 15-20 минут.

Готовность мяса определяют по прозрачному соку при проколе и внутренней температуре не менее 74°C. После варки грудку лучше охлаждать в бульоне.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.