Врач рассказал, на сколько можно похудеть на шоколадной диете

Эксперт объяснил, за счёт чего лишнее уходит за несколько дней. Врач Олег Мелешенко рассказал, что такое шоко-диета и как она влияет на вес и общее состояние организма. По словам доктора, такой подход к сбросу веса предполагает жёсткое ограничение объёма пищи (обычно не более 100 г шоколада в день) и длится, как правило, от одного до трёх дней, редко — до пяти.

Худеющим на таком рационе разрешено только два продукта — чёрный кофе и горький шоколад. В среднем суточный рацион на такой диете составляет 500-700 ккал. Врач предупредил, что снижение веса в данном случае происходит за счёт дефицита белка и клетчатки, обезвоживания и слабительного эффекта, а также сильного стресса для всей пищеварительной системы.

Как результат, кратковременное снижение массы тела возможно — в основном за счёт обезвоживания и опустошения кишечника. Однако с точки зрения долгосрочного эффекта и безопасности шоко-диета — исключительно рискованный шаг, — объяснил Мелешенко.

Эксперт отметил, что садиться на такую диету стоит только в крайнем случае и здоровым людям в возрасте от 20 до 35 лет без признаков дефицита массы тела и без хронических заболеваний. Важно, чтобы у худеющего не было нарушений в работе ЖКТ, печени, почек, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Сочетание высоких доз метилксантинов (кофеин, теобромин) на фоне общей нутритивной недостаточности может вызывать острые вегетативные реакции: артериальную гипертензию, тахикардию, бессонницу, головокружение, желудочно-кишечные расстройства, — подытожил эксперт.

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