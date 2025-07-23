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Не может ходить и с трудом говорит: Брюсу Уиллису стало хуже

Не может ходить и с трудом говорит: Брюсу Уиллису стало хуже
Брюс Уиллис
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Симптомы тяжёлой болезни актёра стали более явными. Источники, близкие к семье Брюса Уиллиса, рассказали, что в последнее время Крепкий орешек чувствует себя совсем плохо. По словам инсайдера, он с большим трудом выполняет даже повседневные действия.

Из-за лобно-височной деменции Брюс уже не может ходить, почти перестал говорить и читать. Вместе с этим Уиллису становится всё сложнее узнавать близких.

Некоторое время назад родные Крепкого орешка говорили, что его состояние остаётся стабильным настолько, насколько это возможно при таком диагнозе. Если в тот период Брюс крайне редко появлялся на публике, то теперь, вероятно, поклонникам предстоит довольствоваться лишь короткими комментариями его семьи.

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