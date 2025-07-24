Гастроэнтеролог раскрыла шесть способов избавиться от акне

Борьба с акне кремами и процедурами часто не даёт результата. По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, корень проблемы — в состоянии кишечника, и только восстановив его работу, можно добиться чистой кожи.

Организм кричит о сбоях через прыщи, комедоны, воспаления, акне. Они возникают, когда внутренний щит уже не работает, и кожа берет удар на себя.

Основные факторы, влияющие на состояние кожи, связаны с работой ЖКТ и включают запоры, застой желчи, дисбактериоз и дефициты важных витаминов и микроэлементов, говорит эксперт. Диляра Лебедева советует обращать внимание на локализацию прыщей, которая может указывать на внутренние проблемы: лоб связан с желудочно-кишечным трактом, подбородок — с гормональным дисбалансом, щеки — с печенью и лёгкими, спина — с гормонами и кишечником.

Врач дала шесть рекомендаций для борьбы с акне.

Откажитесь от сахара, фастфуда и избытка молочных продуктов — они усиливают воспаление. Ешьте больше клетчатки (овощи, зелень, семена чиа) — для здорового стула и микрофлоры. Стимулируйте отток желчи — тёплая вода натощак. Восполните дефициты — витамины А, D, цинк и омега-3 очень важны для кожи. Снижайте стресс и нормализуйте сон — кортизол повышает сальность кожи и нарушает её защитные функции. Восстановите кишечник — без этого любые косметические методы дадут временный эффект.

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