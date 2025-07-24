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Гастроэнтеролог раскрыла шесть способов избавиться от акне

Гастроэнтеролог раскрыла шесть способов избавиться от акне
Шесть способов избавиться от акне
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Борьба с акне кремами и процедурами часто не даёт результата. По словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, корень проблемы — в состоянии кишечника, и только восстановив его работу, можно добиться чистой кожи.

Организм кричит о сбоях через прыщи, комедоны, воспаления, акне. Они возникают, когда внутренний щит уже не работает, и кожа берет удар на себя.

Основные факторы, влияющие на состояние кожи, связаны с работой ЖКТ и включают запоры, застой желчи, дисбактериоз и дефициты важных витаминов и микроэлементов, говорит эксперт. Диляра Лебедева советует обращать внимание на локализацию прыщей, которая может указывать на внутренние проблемы: лоб связан с желудочно-кишечным трактом, подбородок — с гормональным дисбалансом, щеки — с печенью и лёгкими, спина — с гормонами и кишечником.

Врач дала шесть рекомендаций для борьбы с акне.

  1. Откажитесь от сахара, фастфуда и избытка молочных продуктов — они усиливают воспаление.
  2. Ешьте больше клетчатки (овощи, зелень, семена чиа) — для здорового стула и микрофлоры.
  3. Стимулируйте отток желчи — тёплая вода натощак.
  4. Восполните дефициты — витамины А, D, цинк и омега-3 очень важны для кожи.
  5. Снижайте стресс и нормализуйте сон — кортизол повышает сальность кожи и нарушает её защитные функции.
  6. Восстановите кишечник — без этого любые косметические методы дадут временный эффект.
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