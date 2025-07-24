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Кристина Агилера удивила поклонников чрезмерной худобой

Кристина Агилера удивила поклонников чрезмерной худобой
Кристина Агилера
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Звезда посетила мюзикл в Лондоне. Кристина Агилера сходила на легендарный «Бурлеск». Она позировала перед камерами в бархатном корсетном платье оливкового цвета.

Кристина Агилера

Кристина Агилера

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Кристина дополнила образ макияжем с тёмной помадой и небрежными локонами. Внешний вид Агилеры стал громким поводом для обсуждений в Сети. Поклонники певицы опасаются, что она слишком увлеклась похудением. За последний год артистка действительно сбросила 20 килограммов.

«Какая она хрупкая», «Мне кажется, она слишком увлеклась диетами», «Ещё немного — и её будет сдувать ветром», «От старой Кристины уже давно ничего не осталось», — написали встревоженные пользователи Сети.

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