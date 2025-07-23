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Номер-пещера и личная спа-зона: Дженнифер Лопес отметит 56-летие в Турции

Номер-пещера и личная спа-зона: Дженнифер Лопес отметит 56-летие в Турции
Дженнифер Лопес
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24 июля певица будет принимать поздравления. Дженнифер Лопес прилетела в Турцию. В Анталии поп-дива даст большой концерт и отметит свой 56-й день рождения.

Regnum Carya

Regnum Carya

Фото: Regnum Carya

На время гастрольного тура звезда поселилась в эксклюзивном пещерном номере-люкс роскошного отеля Regnum Caryaresort, расположенного на побережье Средиземного моря. Постояльцам отеля предоставляется возможность погрузиться в полный релакс и как следует отдохнуть от шума — то, что надо для артистки после громкого шоу.

Просторная вилла, в которой будет жить Лопес, оформлена в стиле пещеры и вмещает до 14 гостей. В роскошных апартаментах есть спа, оздоровительный центр, частная зона для принятия солнечных ванн и просторная медиакомната.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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