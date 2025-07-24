Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Дэвид Бекхэм сделал неудачную стрижку и рассмешил жену

Дэвид Бекхэм сделал неудачную стрижку и рассмешил жену
Виктория и Дэвид Бекхэм
Аудио-версия:
Комментарии

Одна осечка стоила футболисту причёски. Дэвид Бекхэм пожаловался в социальных сетях на то, что сделал неудачную стрижку. В процессе насадка триммера соскочила, и на голове спортсмена образовалась внушительная проплешина.

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Особенно новую стрижку «оценила» супруга Бекхэма. Виктория тяжело вздыхала на фоне, пока Дэвид жаловался подписчикам в личном блоге. Жалеть мужа леди Бекхэм не стала.

Это не смешно. Всё произошло вчера, когда я пытался побриться. Как вы можете услышать, моя жена совсем не посчитала это забавным. И нет, тебе не обязательно быть настолько честной — цитирую: «Выглядит ужасно».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Сестра-близняшка и самые близкие: как Жизель Бюндхен отпраздновала свой день рождения
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android