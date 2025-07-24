Дэвид Бекхэм сделал неудачную стрижку и рассмешил жену

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Одна осечка стоила футболисту причёски. Дэвид Бекхэм пожаловался в социальных сетях на то, что сделал неудачную стрижку. В процессе насадка триммера соскочила, и на голове спортсмена образовалась внушительная проплешина.

Дэвид Бекхэм Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Особенно новую стрижку «оценила» супруга Бекхэма. Виктория тяжело вздыхала на фоне, пока Дэвид жаловался подписчикам в личном блоге. Жалеть мужа леди Бекхэм не стала.

Это не смешно. Всё произошло вчера, когда я пытался побриться. Как вы можете услышать, моя жена совсем не посчитала это забавным. И нет, тебе не обязательно быть настолько честной — цитирую: «Выглядит ужасно».

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