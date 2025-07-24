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Нутрициолог объяснил, как правильно варить перепелиные яйца

Нутрициолог объяснил, как правильно варить перепелиные яйца
Как правильно варить перепелиные яйца?
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Перепелиные яйца являются отличным источником качественного белка, витаминов и микроэлементов. Они превосходят куриные яйца по содержанию полезных веществ. Нутрициолог Николай Миллер рассказал, как правильно их выбирать, варить и хранить.

Специалист рекомендует покупать перепелиные яйца с чистой, неповреждённой скорлупой с характерными тёмными крапинками, а также проверять свежесть, встряхивая яйцо — свежее не будет «болтаться» внутри. Хранить сырые яйца следует в холодильнике при температуре от 0°C до 8°C не более месяца.

Перед варкой мыть яйца не стоит, чтобы не повредить защитную плёнку на скорлупе. Для варки лучше использовать кастрюлю с толстым дном и крышкой, чтобы яйца не сталкивались и не трескались. В воду можно добавить немного соли — это помогает предотвратить растрескивание при нагревании.

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Оптимальный способ варки — опускать яйца в холодную воду, а через одну-четыре минуты после закипания вынимать. Это снижает риск трещин. Время варки зависит от желаемой степени готовности: всмятку — одну-полторы минуты, «в мешочек» — три минуты, вкрутую — четыре минуты. После варки рекомендуется сразу переложить яйца в ледяную воду на две-три минуты, чтобы облегчить их очистку.

Готовые яйца можно добавлять в салаты, супы или есть отдельно. Важно помнить, что варёные яйца хранятся в холодильнике не более трёх дней.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.

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