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В России выявлено 114 случаев нового штамма COVID-19

В России выявлено 114 случаев нового штамма COVID-19
Выявлено 114 случаев нового штамма COVID-19
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В России зафиксировано уже 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса «стратус» (XFG), сообщает Роспотребнадзор. Больше половины инфицированных — жители Москвы. Главная особенность варианта — высокая заразность и осиплость голоса.

Первый случай заболевания «стратусом» в России был обнаружен 24 апреля 2025 года. Как пояснил Камиль Хафизов, заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, «стратус» — это рекомбинантный субвариант, возникший из штаммов LF.7 и LP.8.1.2. Он очень заразен, но в большинстве случаев протекает в лёгкой форме, схожей с другими подвидами «омикрона». Отличительный симптом — быстро появляющаяся осиплость голоса.

Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий.

ВОЗ включила «стратус» в список «вариантов, вызывающих интерес» в июне 2025 года. Первые случаи заражения были зарегистрированы в Канаде в январе, а к лету штамм распространился в Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Европе.

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