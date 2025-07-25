В московских районах Марьино и Ясенево построят новые лыжные трассы

Всего в столице откроется сразу 14 современных трасс. В Правительстве Москвы рассказали о планах модернизировать зимнюю инфраструктуру города. Флагманские лыжные трассы появятся районах Ясенево и Марьино. Они будут оснащены искусственным покрытием и полноценными стартовой и финишной зонами.

С них начнётся проект по модернизации инфраструктуры зимнего отдыха. В отличие от традиционной лыжни, оснастим их системами искусственного оснежения и ратраками, чтобы трассы работали весь сезон — независимо от погоды, — сказал мэр Сергей Собянин.

А летом эти трассы могут использоваться для катания на лыжероллерах и лыжах. Первая из них откроется уже осенью 2025 года в парке 850-летия Москвы. В целом планируется обустроить на новом качественном уровне более 700 километров лыжных трасс.

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