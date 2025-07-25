Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

В московских районах Марьино и Ясенево построят новые лыжные трассы

В московских районах Марьино и Ясенево построят новые лыжные трассы
В Москве построят новые лыжные трассы
Аудио-версия:
Комментарии

Всего в столице откроется сразу 14 современных трасс. В Правительстве Москвы рассказали о планах модернизировать зимнюю инфраструктуру города. Флагманские лыжные трассы появятся районах Ясенево и Марьино. Они будут оснащены искусственным покрытием и полноценными стартовой и финишной зонами.

С них начнётся проект по модернизации инфраструктуры зимнего отдыха. В отличие от традиционной лыжни, оснастим их системами искусственного оснежения и ратраками, чтобы трассы работали весь сезон — независимо от погоды, — сказал мэр Сергей Собянин.

А летом эти трассы могут использоваться для катания на лыжероллерах и лыжах. Первая из них откроется уже осенью 2025 года в парке 850-летия Москвы. В целом планируется обустроить на новом качественном уровне более 700 километров лыжных трасс.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Романтика Садового кольца, живая музыка и спорт: в Москве прошёл Большой фестиваль бега
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android