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Жительница Петербурга стала первой россиянкой, проплывшей 100 км на открытой воде

Жительница Петербурга стала первой россиянкой, проплывшей 100 км на открытой воде
Александра Назарова
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Это рекорд в России. Александра Назарова из Санкт-Петербурга стала первой женщиной в нашей стране, которая проплыла 100 км по открытой воде. Спортсменка стартовала у крепости Орешек и завершила заплыв в Кронштадте.

На то, чтобы преодолеть дистанцию, у Александры ушло 19 часов и 34 минуты — ранее такое не удавалось никому. Путь проходил через Неву (77 км) и Финский залив (23 км). За время заплыва Назарова ни разу не вышла из воды. По словам рекордсменки, самыми сложными для неё оказались последние 20 км.

Когда я проходила Ивановские пороги, то столкнулась с турбулентностью воды… Было немножко страшновато, — поделилась Александра.

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