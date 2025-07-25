Приянка Чопра показала, как выглядит в бикини во время отдыха на Багамах
Актриса улетела в романтическое путешествие. Приянка Чопра отдыхает на Багамах со своим супругом Ником Джонасом. Она активно делится в личном блоге отпускным контентом.
Приянка Чопра
Фото: Из личного архива Приянка Чопры
Приянка опубликовала фотографии, которые были сделаны на пляже. Она позировала перед камерой в трендовом бикини с геометрическим узором. Яркий кадр впечатлил поклонников Чопры.
«Она выглядит отдохнувшей и счастливой», «Красавица! А какие виды на фоне», «Отдых ей явно к лицу», «Идеальная фигура», «Очень нравится, что она естественная и красивая без всяких фильтров», — написали пользователи Сети под фото.
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