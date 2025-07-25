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После гроз в выходные дни в Москву придёт жара до +32 градусов

После гроз в выходные дни в Москву придёт жара до +32 градусов
В Москву придёт жара до +32 градусов
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Погода преподносит жителям столицы всё новые сюрпризы. Прогноз на ближайшие дни уточнил Гидрометцентр России.

В выходные дни в Москве прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с востока, юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днём 26 и 27 июля составит +26…+26 градусов. В начале следующей недели в столице прогнозируется жаркая погода. В понедельник и вторник, 28 и 29 июля, столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов, а в среду и четверг, 30 и 31 июля, воздух прогреется до +27…+32 градусов.

В начале недели осадков не ожидается. Дождь возможен лишь в четверг, в последний день июля.

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