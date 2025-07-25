Тигр Чемп, Снеговик, Волк и другие: на VK Fest состоялась «Битва маскотов»

Портал «Чемпионат» провёл соревнования, в котором приняли участие талисманы спортивных организаций и сообществ. 19 июля в «Лужниках» состоялось масштабное состязание «Битва маскотов». В нём приняли участие семь маскотов из разных уголков России.

За звание лучшего боролись:

ВК «Локомотив-Новосибирск» – Лось Локос;

ХК «Сибирь» – Снеговик;

ХК «Динамо-Москва» – Волк;

ПФК ЦСКА – Конь;

ФК «Спартак-Москва» – Кабанатор;

Студенческий беговой клуб НИУ ВШЭ – Вышкинская ворона;

Спортивный портал «Чемпионат» – Тигр Чемп.

Фото: Пресс-служба «Чемпионата»

Они сразились друг с другом на спортивной арене для того, чтобы выявить самого спортивного и самого яркого маскота 2025 года. Участники выполняли различные задания, за которые получали очки. Талисманы команд пели, танцевали и развлекали зрителей под живой комментарий Василия Артемьева.

Спортивный портал «Чемпионат» вручил каждому участнику фирменные подарки, а самый спортивный маскот получил уникальную индивидуальную статуэтку. Им стал Лось Локос, который представлял ВК «Локомотив-Новосибирск». Самого яркого маскота выбирали читатели «Чемпионата» на официальной страничке в VK. Безоговорочным победителем признан Снеговик ХК «Сибирь».

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