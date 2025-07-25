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Тигр Чемп, Снеговик, Волк и другие: на VK Fest состоялась «Битва маскотов»

Тигр Чемп, Снеговик, Волк и другие: на VK Fest состоялась «Битва маскотов»
Битва Маскотов
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Портал «Чемпионат» провёл соревнования, в котором приняли участие талисманы спортивных организаций и сообществ. 19 июля в «Лужниках» состоялось масштабное состязание «Битва маскотов». В нём приняли участие семь маскотов из разных уголков России.

За звание лучшего боролись:

  • ВК «Локомотив-Новосибирск» – Лось Локос;
  • ХК «Сибирь» – Снеговик;
  • ХК «Динамо-Москва» – Волк;
  • ПФК ЦСКА – Конь;
  • ФК «Спартак-Москва» – Кабанатор;
  • Студенческий беговой клуб НИУ ВШЭ – Вышкинская ворона;
  • Спортивный портал «Чемпионат» – Тигр Чемп.

Фото: Пресс-служба «Чемпионата»

Они сразились друг с другом на спортивной арене для того, чтобы выявить самого спортивного и самого яркого маскота 2025 года. Участники выполняли различные задания, за которые получали очки. Талисманы команд пели, танцевали и развлекали зрителей под живой комментарий Василия Артемьева.

Спортивный портал «Чемпионат» вручил каждому участнику фирменные подарки, а самый спортивный маскот получил уникальную индивидуальную статуэтку. Им стал Лось Локос, который представлял ВК «Локомотив-Новосибирск». Самого яркого маскота выбирали читатели «Чемпионата» на официальной страничке в VK. Безоговорочным победителем признан Снеговик ХК «Сибирь».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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