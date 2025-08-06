Эксперт рассказал, что делать, если ужалила медуза, и подходят ли народные методы

В водах России обитают медузы, которые могут доставить дискомфорт, но не представляют смертельной опасности. Об этом рассказал судебно-медицинский эксперт и сотрудник Пироговского Университета Алексей Решетун.

По его словам, при ожоге медузы важно сразу выйти из воды, так как реакция организма может быть непредсказуемой. Затем следует промыть поражённый участок морской водой (не пресной!) и приложить лёд, завёрнутый в ткань, чтобы уменьшить отёк. Также несколько дней рекомендуется принимать антигистаминные препараты.

Эксперт предостерёг от использования народных методов:

Никакой пены для бритья, никакой мочи, ничего использовать нельзя. Нельзя использовать даже пресную воду при обработке поверхности, контактной с медузой.

При ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, предупредил Алексей Решетун.

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