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Санкт-Петербург назван самым уставшим городом России

Санкт-Петербург назван самым уставшим городом России
Санкт-Петербург назван самым уставшим городом
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Северная столица стала лидером по уровню эмоционального выгорания среди российских регионов. По данным исследования, 75 процентов жителей Санкт-Петербурга на постоянной основе сталкиваются с моральным истощением, связанным с работой. Это абсолютный антирекорд.

65 процентов респондентов рассказали, что живут в постоянном стрессе и тревоге из-за профессиональных обязанностей. Почти половина пожаловалась на отсутствие гармонии и баланса между работой и личной жизнью.

Около 47 процентов опрошенных пожаловались на информационную перегрузку, а 45 процентов — на необходимость быть на связи даже вне официального рабочего времени. 44 процента респондентов рассказали, что постоянно сталкиваются с переработками.

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