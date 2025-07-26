Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Учёные раскрыли механизм появления морщин с возрастом

Учёные раскрыли механизм появления морщин с возрастом
Учёные раскрыли механизм появления морщин
Аудио-версия:
Комментарии

Морщины — неизбежный спутник старения, но до сих пор их точный механизм формирования оставался загадкой. Новое исследование учёных из Бингемтонского университета в США пролило свет на этот процесс. Оказалось, что с возрастом кожа начинает вести себя подобно пластилину — растягивается в стороны, образуя глубокие и прямые складки. Всё дело в изменении структуры коллагена.

Коллаген — это белок, формирующий каркас кожи. Его волокна расположены в определённом направлении, создавая естественные линии натяжения, известные как «линии Лангера». Когда кожу растягивают вдоль этих волокон, она остаётся упругой, но при поперечном растяжении начинает сморщиваться.

Чтобы изучить этот процесс, эксперты протестировали образцы кожи доноров разного возраста (от 16 до 91 года). Оказалось, что у пожилых людей кожа при растяжении сильнее сжимается вбок, теряет жидкость и образует более глубокие морщины. Это объясняется изменением структуры коллагена и уплощением границы между слоями кожи.

«Представьте пластилин: если его растянуть, он становится тоньше. То же происходит и с кожей — с возрастом она сильнее сжимается при натяжении, провисает, и появляются морщины», — пояснил соавтор исследования Гай Герман.

Хотя работа имеет ограничения, её результаты могут помочь в разработке новых антивозрастных методик. А пока учёные советуют не забывать о солнцезащитном креме — ведь фотостарение ускоряет образование морщин.

Исследование опубликовано в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Читайте также:
Гастроэнтеролог раскрыла шесть способов избавиться от акне

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android