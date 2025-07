Учёные раскрыли механизм появления морщин с возрастом

Морщины — неизбежный спутник старения, но до сих пор их точный механизм формирования оставался загадкой. Новое исследование учёных из Бингемтонского университета в США пролило свет на этот процесс. Оказалось, что с возрастом кожа начинает вести себя подобно пластилину — растягивается в стороны, образуя глубокие и прямые складки. Всё дело в изменении структуры коллагена.

Коллаген — это белок, формирующий каркас кожи. Его волокна расположены в определённом направлении, создавая естественные линии натяжения, известные как «линии Лангера». Когда кожу растягивают вдоль этих волокон, она остаётся упругой, но при поперечном растяжении начинает сморщиваться.

Чтобы изучить этот процесс, эксперты протестировали образцы кожи доноров разного возраста (от 16 до 91 года). Оказалось, что у пожилых людей кожа при растяжении сильнее сжимается вбок, теряет жидкость и образует более глубокие морщины. Это объясняется изменением структуры коллагена и уплощением границы между слоями кожи.

«Представьте пластилин: если его растянуть, он становится тоньше. То же происходит и с кожей — с возрастом она сильнее сжимается при натяжении, провисает, и появляются морщины», — пояснил соавтор исследования Гай Герман.

Хотя работа имеет ограничения, её результаты могут помочь в разработке новых антивозрастных методик. А пока учёные советуют не забывать о солнцезащитном креме — ведь фотостарение ускоряет образование морщин.

Исследование опубликовано в журнале Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Читайте также: Гастроэнтеролог раскрыла шесть способов избавиться от акне

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.