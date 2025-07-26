Психолог назвала симптомы выгорания у спортсменов

Симптомы могут быть не всегда ясными. Психолог Ирина Меркулова рассказала, что такое выгорание в спорте и как его вовремя распознать. По словам эксперта, этот феномен в основном появляется, когда повышается уровень мастерства и ожиданий со стороны болельщиков и тренеров.

Спортсмен привыкает игнорировать сигналы организма, подавлять эмоции и терпеть боль. Но психика не резиновая, и рано или поздно накопленное напряжение потребует выхода. Вот почему именно тот, кто демонстрирует невероятную стойкость, нередко чаще других оказывается на грани срыва, — рассказала Меркулова.

Психолог подчеркнула, что в зоне риска в частности находятся спортсмены, готовящиеся завершить карьеру. Резкая смена образа жизни, потеря статуса и привычного круга общения могут привести к глубокому кризису идентичности. По её словам, многие спортсмены, сталкиваясь с эмоциональным выгоранием, депрессией или тревожными расстройствами, редко говорят об этом открыто. Молчать их заставляет страх потерять репутацию, показаться слабым или подвести команду.

Симптомы могут быть не слишком незаметны со стороны: бессонница, раздражительность, потеря мотивации, навязчивые мысли о провале. Часто спортсмены приходят к психологу, когда уже не могут справляться сами, годами игнорируя тревожные звоночки. Ведь в мире спорта жаловаться означает проигрывать.

Меркулова отметила, что спортсмену крайне важно искать баланс между профессиональной вовлечённостью и личной жизнью, чтобы не потерять не только мотивацию, но и радость от работы. А тренеру необходима своя «группа поддержки»: коллеги, наставники или психологи, с которыми можно обсудить трудности без страха осуждения.

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