Учёные дали неожиданный совет для успешного прохождения собеседования

Оказалось, время проведения собеседования может повлиять на его успешность. Исследование итальянских учёных, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology, показало, что шансы на положительный результат выше всего в середине дня.

Эксперты проанализировали более 100 000 устных экзаменов и обнаружили, что студенты чаще всего сдавали их в полдень. В то же время в ранние утренние и поздние вечерние часы шансы на успех снижались.

Учитывая сходство между экзаменами и собеседованиями, учёные предположили, что этот принцип может работать и при приёме на работу. Возможно, утренняя бодрость и послеобеденный спад энергии влияют на концентрацию и восприятие экзаменаторов.

Таким образом, если у вас есть возможность выбирать время собеседования, лучше запланировать его на период между 11:00 и 13:00 — это может повысить ваши шансы на успех.

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