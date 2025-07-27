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Врач-гастроэнтеролог раскрыл уникальные свойства перловки

Врач-гастроэнтеролог раскрыл уникальные свойства перловки
Врач раскрыл уникальные свойства перловки
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Перловая крупа, несмотря на свою простоту, обладает множеством полезных свойств. По словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, это очищенный и отполированный ячмень, который богат витаминами группы B, магнием, железом, калием и фосфором.

Перловка содержит около 10–12% растительного белка, а медленные углеводы обеспечивают долгое чувство сытости без резких скачков сахара в крови. Клетчатка в составе крупы улучшает пищеварение, помогает снижать уровень «плохого» холестерина и контролировать глюкозу, что особенно важно при диабете.

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Кроме того, антиоксиданты в злаке способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря умеренной калорийности и высокой питательности перловку можно включать в диеты для похудения, а также использовать как альтернативу мясу в вегетарианском меню.

Однако не всем перловка одинаково полезна, предупреждает гастроэнтеролог. Людям с аллергией на злаки или чувствительным желудком стоит употреблять её с осторожностью — избыток клетчатки может вызвать вздутие и дискомфорт.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.

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