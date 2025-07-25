Дженнифер Лопес отпраздновала 56-летие в роскошном образе

Певица отметила важное событие в Турции. В этом году Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения во время гастрольного тура. Певица закатила пышную вечеринку для коллег и своей команды после концерта в Анталье.

Дженнифер Лопес Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

Праздник прошёл в одном из ресторанов города. Специально для Лопес местные кондитеры изготовили шикарный трёхъярусный торт. Для появления перед гостями 56-летняя именинница выбрала облегающее платье серебристого цвета с декольте и открытой спиной. Дженнифер задула свечи, танцуя под свою же песню.

«Мне кажется или на торте неправильные цифры? Ей же только 18», «Вот так выглядит в 56 лет женщина, которая любит и ценит себя», «С днём рождения, королева», «Шикарна!» — пишут пользователи Сети под кадрами с Джей Ло.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.