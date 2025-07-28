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В Гидрометцентре рассказали, спадёт ли жара в Москве на этой неделе

В ближайшие дни температура в столице поднимется до +32 градусов. Прогноз погоды на текущую неделю опубликовал Гидрометцентр России.

В последние дни июля — во вторник, среду и четверг — столбики термометров днём покажут +27…+32 градуса. Будет переменная облачность без осадков.

В пятницу, 1 августа, в Москве прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Несмотря на осадки, синоптики обещают жару до +26…+31 градуса.

В выходные в столице тоже будет облачно, а в воскресенье временами возможен дождь. По данным Гидрометцентра, температура воздуха 2 и 3 августа составит +24…+29 градусов.

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