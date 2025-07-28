Бренд-шеф назвал 4 неожиданных продукта, которые можно готовить на гриле

Барбекю — это не только шашлык и сосиски. Бренд-шеф Сергей Кузнецов предлагает четыре необычных рецепта для мангала, которые удивят даже опытных гриль-мастеров.

Молодая капуста на гриле с соусом из мацони и укропа. Разрезанный кочан капусты смазывают маслом, посыпают тмином и обжаривают на решётке до хрустящей корочки. Подают с соусом из мацони (или греческого йогурта), чеснока и укропа. Альтернативный вариант — запечь целый кочан в фольге прямо в углях.

Авокадо гриль с манговой сальсой и яйцом. Половинки авокадо обжаривают на гриле, а затем наполняют острой сальсой из манго, лайма и халапеньо. Ещё один вариант — вынуть часть мякоти, разбить внутрь яйцо и запечь до готовности.

Персики гриль с бурратой и базиликом. Фрукты смазывают мёдом с травами, подрумянивают на огне и подают с нежной бурратой. Блюдо можно дополнить бальзамическим кремом или орехами.

Банан с шоколадом и маршмеллоу в фольге. В разрезанный вдоль банан кладут тёмный шоколад, маршмеллоу и дроблёный арахис. Заворачивают в фольгу и запекают на углях 10 минут.

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