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Брюс Уиллис опроверг новости о том, что его состояние резко ухудшилось

Брюс Уиллис опроверг новости о том, что его состояние резко ухудшилось
Брюс Уиллис
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На днях Сеть переполошила новость о том, что состояние здоровья Крепкого орешка резко ухудшилось. Слова инсайдера о том, что Брюсу Уиллису стало хуже, перепугали народ. Источник сообщил, что актёр уже не может говорить и даже вставать с постели.

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис

Фото: Из личного архива Брюса Уиллиса

Оказалось, что всё не так страшно, как предполагалось. Уиллис лично вышел на связь и дал понять, что с ним всё в порядке настолько, насколько это возможно. В личном блоге Брюса появились кадры, на которых актёр крутит хулахуп у себя на заднем дворе.

«Всё ещё Крепкий орешек», «Держись, мужик», «Как я рада, что он в порядке!», «Здоровья тебе, Брюс», «Какое счастье. У меня даже на сердце легче стало», — написали пользователи Сети.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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