Сальма Хайек восхитила поклонников фигурой в бикини

Актриса устроила зажигательные танцы. Сальма Хайек вовсю наслаждается летом. Звезда фильма «Фрида» опубликовала в личном блоге кадры, для которых позировала в трендовом белоснежном бикини. Видео голливудской дивы произвело фурор в Сети.

Сальма Хайек Фото: Из личного архива Сальмы Хайек

Сальма рассказывала, что танцы — её главный секрет стройности. По словам актрисы, спорт и жёсткие диеты никогда не помогали ей поддерживать фигуру, разве только лишний раз действовали на нервы и вызывали ещё более сильное чувство голода. Поклонники Сальмы в комментариях под видео пишут, что она настоящий пример любви к себе.

«Невероятная», «Заметьте, она не морит себя голодом и изнурительными тренировками», «Тот случай, когда женщина любит себя и от этого выглядит ещё более красивой», — рассуждают пользователи Сети.

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