«Аэрофлот» массово отменяет рейсы из-за сбоя. Сотни пассажиров застряли в Шереметьеве

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Под отмену попали десятки рейсов. Во внутренних системах «Аэрофлота» произошёл серьёзный сбой. В Генпрокуратуре сообщили, что причиной проблем и массовой отмены рейсов авиакомпании стала хакерская атака.

Из-за произошедшего в аэропорту «Шереметьево» случился коллапс. Сотни пассажиров стоят в очередях на выход из воздушной гавани. Представители «Аэрофлота» пообещали открыть возможность возврата или переоформления билетов после того, как удастся восстановить внутренние системы.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Silent Crow. Хакеры заявили, что полностью уничтожили IT-инфраструктуру авиакомпании. Возбуждено уголовное дело по статье 272.4 Уголовного кодекса (неправомерный доступ к компьютерной информации).

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