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Диетолог рассказал, какие продукты нельзя брать на пляж, чтобы не попасть в больницу

Диетолог рассказал, какие продукты нельзя брать на пляж, чтобы не попасть в больницу
Какие продукты нельзя брать на пляж?
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Летний отдых на пляже часто сопровождается пикниками, но некоторые привычные продукты под палящим солнцем могут представлять серьёзную опасность для здоровья. Врач-диетолог Виктор Прусаков рассказал URA.RU, от какой еды лучше отказаться, чтобы не получить отравление или даже не оказаться в больнице.

При температуре выше 25 градусов большинство микроорганизмов размножаются в геометрической прогрессии. То, что утром было безопасным продуктом, через два-три часа на пляже может вызвать серьёзное отравление. Особенно опасна так называемая «температурная зона риска» от +4°C до +60°C — именно в этом диапазоне патогенные микроорганизмы чувствуют себя лучше всего.

Эксперт назвал самые опасные продукты для пляжа.

  1. Мясо и колбасы — шашлык, котлеты и сосиски становятся рассадником бактерий уже через час.
  2. Молочные продукты — йогурты, творог и сыры на жаре быстро портятся, что может привести к отравлению.
  3. Салаты с майонезом — превращаются в «бактериальный бульон» за считаные часы.
  4. Нарезанные фрукты — арбузы и дыни особенно опасны: сладкая мякоть привлекает микробов.
  5. Кондитерские изделия с кремом — торты и пирожные на солнце могут привести к сальмонеллёзу.
  6. Яйца и блюда из них — варёные яйца и яичные салаты быстро становятся токсичными.
  7. Сладкая газировка и алкоголь — усиливают обезвоживание, а домашние лимонады у продавцов на пляже часто содержат опасные бактерии.

Виктор Прусаков отметил, что на отдых у воды с собой можно взять сухофрукты, орехи, цельнозерновые хлебцы, целые фрукты (яблоки, груши), а также воду в термосумке с добавлением лимона или мяты.

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