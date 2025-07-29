Эксперт объяснила, что делать при задержке или отмене рейса

Российское законодательство чётко регулирует права пассажиров при задержке или отмене авиарейса. О том, как действовать в таких ситуациях, рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина в беседе с Life.ru.

При задержке рейса отсчёт начинается с момента, когда время вылета по билету прошло, а посадка не началась. Если задержка превышает два часа, авиакомпания обязана предоставить пассажиру прохладительные напитки и возможность совершить два звонка или отправить два электронных сообщения. При четырёх часах задержки добавляется горячее питание, а при шести часах — его регулярное предоставление каждые шесть часов днём и каждые восемь часов ночью.

Задержка в восемь часов днём или шесть часов ночью даёт право на размещение в гостинице и трансфер туда и обратно. Пассажиры с детьми до семи лет имеют право на комнату матери и ребёнка вне зависимости от длительности ожидания. При отказе от перелёта из-за задержки авиакомпания обязана вернуть деньги, даже если билет невозвратный.

Если рейс отменили, пассажир может потребовать полный возврат стоимости билета, включая сборы и дополнительные услуги, если они не были предоставлены. Альтернатива — переоформление билета на другой рейс. При отмене за несколько дней до вылета возможен возврат денег или изменение маршрута, а в день вылета перевозчик может предложить перелёт другой авиакомпанией.

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