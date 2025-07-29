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Путешественник назвал 3 локации Кольского полуострова, которые нужно посетить всем

Путешественник назвал 3 локации Кольского полуострова, которые нужно посетить всем
Кольский полуостров
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Это стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Путешественник Владимир Виноградов поделился впечатлениями от экспедиции на Кольский полуостров и назвал три самые запоминающиеся локации, которые однозначно останутся в памяти на всю жизнь.

Кольский полуостров — один из самых загадочных и удивительных уголков России. Зачастую воспринимаемый как край света, он привлекает туристов не только своей суровой природой, но и уникальными местами, которые открывают совершенно неожиданные горизонты для путешествий. Исследовать Кольский можно почти бесконечно, но начать знакомство с полуостровом советую с самых знаковых его локаций: Мурманска, Териберки и Кольской ВЭС, — поделился Виноградов.

Мурманск – крупнейший город за Полярным кругом и важный порт на Баренцевом море. Там можно не только узнать о ледокольной технике, но и почувствовать величие морского флота. Над городским портом, где стоит «Ленин», есть ещё одна важная достопримечательность — «Алёша».

Один из самых популярных и атмосферных маршрутов на Кольском полуострове – поездка в Териберку. Опустевшие дома, старые рыболовецкие лодки, следы индустриального прошлого создают уникальную атмосферу, которая олицетворяет весь Кольский полуостров, — сказал Владимир.

Кольская ВЭС (ветроэлектрическая станция) — любопытнейшая достопримечательность Мурманска. Она расположена в 90 км от города. Это один из крупнейших проектов по использованию возобновляемых источников энергии в России и с самой мощной ветроэлектростанцией за Полярным кругом.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.

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