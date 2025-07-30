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Селена Гомес назвала блюдо, которое категорически не хочет видеть на своей свадьбе

Селена Гомес назвала блюдо, которое категорически не хочет видеть на своей свадьбе
Селена Гомес
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Артистка готовится к торжеству. Селена Гомес поделилась, что уже активно составляет меню на предстоящую свадьбу. Раскрывать вкусные детали праздника певица не стала, но вот о том, чего на столе не будет точно, рассказала.

Я наверняка знаю, что не хочу слишком большой торт, — призналась Селена.

Гомес отметила, что она и её жених Бенни Бланко планируют заказать для торжества небольшой десерт, который впоследствии можно будет заморозить и поставить на стол в одну из значимых дат. Более того, Селена намекнула на то, что вместо торта на столе появится печенье, приготовленное по рецепту её бабушки.

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