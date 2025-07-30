Селена Гомес назвала блюдо, которое категорически не хочет видеть на своей свадьбе

Артистка готовится к торжеству. Селена Гомес поделилась, что уже активно составляет меню на предстоящую свадьбу. Раскрывать вкусные детали праздника певица не стала, но вот о том, чего на столе не будет точно, рассказала.

Я наверняка знаю, что не хочу слишком большой торт, — призналась Селена.

Гомес отметила, что она и её жених Бенни Бланко планируют заказать для торжества небольшой десерт, который впоследствии можно будет заморозить и поставить на стол в одну из значимых дат. Более того, Селена намекнула на то, что вместо торта на столе появится печенье, приготовленное по рецепту её бабушки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.